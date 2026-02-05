Государство безосновательно сужает финансовую поддержку ВПЛ – омбудсмен

Государство безосновательно сужает поддержку внутренне перемещенных лиц, покинувших дом из-за войны войны, не предлагая работающих альтернатив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, сегодня в Украине 4,6 млн ВПЛ. Половина из них – уязвимые группы:

835 тыс. детей,

1,3 млн пенсионеров,

228 тыс. человек с инвалидностью.

"Для этих людей государственная помощь - условие выживания, а не "социальный бонус". И именно на этом фоне государство начало системно сворачивать поддержку", - подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, что в январе 2024 года помощь на проживание получали 2,6 млн человек, а по состоянию на конец 2025 года - только 1,17 млн (минус более 1,4 млн человек).

Омбудсмен считает, что постановление КМУ №94 от 26 января 2024 года, оставившее помощь только тем, чей доход не превышает 9 444 грн на человека, не соответствует реальности жизни людей в Украине.

"Хотя, объяснение звучит красиво - "стимулирование трудоустройства". Но по этим словам нет никаких системных программ: ни занятости, ни экономической интеграции, ни поддержки бизнеса для ВПЛ", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что правительство предлагает как "альтернативу" субсидию на аренду.

"Но результат такой "помощи" абсурдны! По результатам за 2025 год: 249 заявлений, 114 выплат, средний размер - около 5 тыс. грн. Согласитесь, что на фоне 4,6 млн ВПЛ это выглядит не как политика поддержки, а как имитация", - убежден омбудсмен.

Он обращает внимание на то, что государство безосновательно сужает поддержку людей, что выглядит как перевод ответственности за выживание на самих ВПЛ.

"Решить это может только одно: изменения здесь и сейчас. Поэтому я предоставил правительству четкие рекомендации, среди которых прекращение сужения доступа к помощи ВПЛ, пересмотр необоснованно жестких критериев, отказ от взаимоисключающих механизмов поддержки и переход к системной жилищной политике. Ожидаю реакции без промедлений", - сообщил Лубинец.

Он добавил, что получает десятки обращений от людей по выплате пенсий для ВПЛ.

"Именно подчеркиваю: вопрос не закрыт. Я ожидаю официального письменного документа от Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, который не только будет декларировать, а будет гарантировать возобновление выплат всем пострадавшим категориям — без избирательности и ручного режима", - констатировал Лубинец.

Ранее он заявлял, что в январе пенсионеры среди внутренне перемещенных лиц, которых в Украине более 1,3 млн, массово остались без пенсионных выплат. Причиной стало введение дополнительной процедуры подтверждения, о которой большинство людей узнали уже после прекращения выплат.

В Минсоцполитики сообщили, что правительство разрешило возобновить и продлить выплату пенсий до апреля для пенсионеров, которые не успели подать сообщение в Пенсионный фонд о невыплатах от РФ. Для продления выплат необходимо подать соответствующее заявление.