Служба занятости трудоустроила более 40 тысяч ВПЛ за год: где переселенцы наиболее активно ищут работу

За 2025 год Государственная служба занятости трудоустроила более 40 тысяч внутренне перемещенных лиц. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения количество трудоустроенных переселенцев достигло почти 150 тысяч.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Службы занятости.

В 2025 году услугами службы воспользовались 97,5 тысячи переселенцев, а всего с начала полномасштабного вторжения количество обращений достигло почти 280 тысяч.

Наибольшая активность зафиксирована в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях - именно на эти три региона приходится более трети всех клиентов со статусом ВПЛ.

Трудоустройство и обучение

Благодаря содействию центров занятости в 2025 году новое место работы нашли 42,5 тысяч переселенцев.

Кроме прямого трудоустройства, значительное внимание уделялось переквалификации: профессиональное обучение прошли 7,9 тысяч человек, а более 5 тысяч воспользовались ваучерами на образование.

Среди наиболее востребованных направлений, которые выбирали переселенцы для овладения новыми навыками, стали психология, медицина, вождение, социальная работа и кулинария.

Поддержка предпринимательства и собственного дела

Правительство продолжает провоцировать самозанятость посреди пострадавшего населения. В прошлом году ВПЛ получили 1,3 тысячи микрогрантов и 173 гранта на создание или расширение бизнеса.

Чаще всего переселенцы открывают общепит, салоны красоты и объекты розничной торговли. Всего с начала войны Служба занятости помогла трудоустроиться 147 тысячам внутренне перемещенных лиц.

Социальная активность

Отдельным направлением работы стало привлечение переселенцев в восстановление страны.

Более 22 тысяч человек участвовали в общественно полезных работах, в частности в восстановлении объектов жизнеобеспечения и помощи уязвимым слоям населения.

Напомним, в сентябре Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", позволяющий украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.