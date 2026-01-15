Запланована подія 2

Служба зайнятості працевлаштувала понад 40 тисяч ВПО за рік: де переселенці найактивніше шукають роботу

За 2025 рік Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість працевлаштованих переселенців сягнула майже 150 тисяч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служби зайнятості.

У 2025 році послугами служби скористалися 97,5 тисяч переселенців, а загалом з початку повномасштабного вторгнення кількість звернень сягнула майже 280 тисяч.

Найбільшу активність зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях — саме на ці три регіони припадає понад третина всіх клієнтів зі статусом ВПО.

Працевлаштування та навчання

Завдяки сприянню центрів зайнятості у 2025 році нове місце роботи знайшли 42,5 тисячі переселенців.

Окрім прямого працевлаштування, значна увага приділялася перекваліфікації: професійне навчання пройшли 7,9 тисячі людей, а понад 5 тисяч скористалися ваучерами на освіту.

Серед найбільш затребуваних напрямків, які обирали переселенці для опанування нових навичок, стали психологія, медицина, водіння, соціальна робота та кулінарія.

Підтримка підприємництва та власної справи

Держава продовжує стимулювати самозайнятість серед постраждалого населення. Минулого року ВПО отримали 1,3 тисячі мікрогрантів та 173 гранти на створення або розширення бізнесу.

Найчастіше переселенці відкривають заклади громадського харчування, салони краси та об'єкти роздрібної торгівлі. Загалом з початку великої війни Служба зайнятості допомогла працевлаштуватися 147 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Соціальна активність 

Окремим напрямком роботи стало залучення переселенців до відновлення країни.

Понад 22 тисячі осіб брали участь у суспільно корисних роботах, зокрема у відновленні об’єктів життєзабезпечення та допомозі вразливим верствам населення.

Нагадаємо, у вересні Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволяє українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.

Автор:
Тетяна Бесараб