Правительство продолжило выплату пенсий для пенсионеров, не получивших средства от РФ

Правительство разрешило возобновить и продлить выплату пенсий до апреля для пенсионеров, не успевших подать уведомление в Пенсионный фонд о невыплатах от РФ. Для продления выплат необходимо подать соответствующее заявление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минсоцполитики.

Пенсии возобновляют: кто и до когда должен подать заявление

"Мы учли реальные обстоятельства, в которых оказались пенсионеры - сложные условия, жизнь на оккупированных территориях или вынужденный переезд. Наша задача - чтобы люди не теряли пенсии по формальным причинам", - пояснил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Пенсионеры, прошедшие физическую идентификацию с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, могут подать сообщение в Пенсионный фонд до 1 апреля 2026 года. В течение этого времени пенсии будут выплачиваться в полном объеме, а выплаты, которые были временно прекращены в январе, будут возобновлены уже в феврале с доплатой за прошлый месяц.

Решение было принято после рабочей встречи министра социальной политики, семьи и единства Украины и руководства Пенсионного фонда с общественными организациями, работающими с пенсионерами, внутренне перемещенными лицами и другими уязвимыми категориями.

Вместе с ними правительство работает над изменениями в подзаконные акты, чтобы в будущем упростить процедуру идентификации и уменьшить бюрократию, добавил министр.

Напомним, правительство работает над  пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Ольга Опенько