Уряд продовжив виплату пенсій для пенсіонерів, які не отримали кошти від РФ

Уряд дозволив відновити та продовжити виплату пенсій до квітня для пенсіонерів, які не встигли подати повідомлення до Пенсійного фонду про невиплати від РФ. Для продовження виплат потрібно подати відповідну заяву.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Пенсії відновлюють: хто і до коли має подати заяву

"Ми врахували реальні обставини, у яких опинилися пенсіонери — складні умови, життя на окупованих територіях або вимушений переїзд. Наше завдання — щоб люди не втрачали пенсії через формальні причини", - пояснив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Пенсіонери, які пройшли фізичну ідентифікацію з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, можуть подати повідомлення до Пенсійного фонду до 1 квітня 2026 року. Протягом цього часу пенсії виплачуватимуться у повному обсязі, а ті виплати, які було тимчасово припинено в січні, будуть поновлені вже в лютому з доплатою за минулий місяць.

Рішення ухвалено після робочої зустрічі міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України і керівництва Пенсійного фонду з громадськими організаціями, що працюють із пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами та іншими вразливими категоріями.

Разом з ними уряд працює над змінами до підзаконних актів, щоб у майбутньому спростити процедуру ідентифікації та зменшити бюрократію, додав міністр.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.