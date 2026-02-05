Держава безпідставно звужує фінансову підтримку ВПО – омбудсмен

Держава безпідставно звужує підтримку внутрішньо переміщених осіб, які залишили дім через війну, не пропонуючи працюючих альтернатив.

Як пише Delo.ua, про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

За його словами, сьогодні в Україні 4,6 млн ВПО. Половина з них — вразливі групи:

835 тис. дітей,

1,3 млн пенсіонерів,

228 тис. осіб з інвалідністю.

"Для цих людей державна допомога — умова виживання, а не "соціальний бонус".І саме на цьому тлі держава почала системно згортати підтримку", - наголосив Лубінець.

Він нагадав, що у січні 2024 року допомогу на проживання отримували 2,6 млн осіб, а станом на кінець 2025 року — лише 1,17 млн (мінус понад 1,4 млн людей".

Омбудсмен вважає, що постанова КМУ №94 від 26 січня 2024 року, яка залишила допомогу лише тим, чий дохід не перевищує 9 444 грн на особу, не відповідає реальності життя людей в Україні.

"Хоча, пояснення звучить красиво — "стимулювання працевлаштування". Але за цими словами немає жодних системних програм: ні зайнятості, ні економічної інтеграції, ні підтримки бізнесу для ВПО", - підкреслив Лубінець.

Він зауважив, що натомість уряд пропонує як "альтернативу" субсидію на оренду.

"Але результат такої "допомоги" абсурдні! За результатами за 2025 рік: 249 заяв, 114 виплат, середній розмір — близько 5 тис. грн. Погодьтеся, що на тлі 4,6 млн ВПО це виглядає не як політика підтримки, а як імітація", - переконаний омбудсмен.

Він звертає увагу на те, що держава безпідставно звужує підтримку людей, що виглядає як перекладання відповідальності за виживання на самих ВПО.

"Вирішити це може тільки одне: зміни тут і зараз. Тому я надав уряду чіткі рекомендації, серед яких — припинення звуження доступу до допомоги ВПО, перегляд необґрунтовано жорстких критеріїв, відмова від взаємовиключних механізмів підтримки та перехід до системної житлової політики. Очікую реакції без зволікань", - повідомив Лубінець.

Він додав, що отримує десятки звернень від людей щодо виплати пенсій для ВПО.

"Саме тому наголошую: питання не закрите. Я очікую на офіційний письмовий документ від Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України, який не лише декларуватиме, а гарантуватиме відновлення виплат усім постраждалим категоріям — без вибірковості та ручного режиму", - констатував Лубінець.

Раніше він заявляв, що у січні пенсіонери з-поміж внутрішньо переміщених осіб, яких в Україні понад 1,3 млн, масово залишилися без пенсійних виплат. Причиною стало запровадження додаткової процедури підтвердження, про яку більшість людей дізналися вже після припинення виплат.

Натомість у Мінсоцполітики повідомили, що уряд дозволив відновити та продовжити виплату пенсій до квітня для пенсіонерів, які не встигли подати повідомлення до Пенсійного фонду про невиплати від РФ. Для продовження виплат потрібно подати відповідну заяву.