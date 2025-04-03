На рынке "Юность" в Киеве раздался взрыв: есть жертвы (ФОТО)

На рынке "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв, есть жертвы.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Что известно о взрыве

В Деснянском районе Киева, на рынке "Юность", произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, а другой получил ранения.

Потерпевшего мужчину госпитализировали.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газового баллона.

На месте происшествия работают все необходимые службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств трагедии.

Обновлено 14.07: По данным правоохранителей, известно о двух погибших.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики, отмечают полиции.

Обновлено 15.38: В КГГА подтвердили, что второй пострадавший в результате взрыва на рынке "Юность" скончался в больнице.