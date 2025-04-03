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На рынке "Юность" в Киеве раздался взрыв: есть жертвы (ФОТО)
На рынке "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв, есть жертвы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Что известно о взрыве
В Деснянском районе Киева, на рынке "Юность", произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, а другой получил ранения.
Потерпевшего мужчину госпитализировали.
По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газового баллона.
На месте происшествия работают все необходимые службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств трагедии.
Обновлено 14.07: По данным правоохранителей, известно о двух погибших.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики, отмечают полиции.
Обновлено 15.38: В КГГА подтвердили, что второй пострадавший в результате взрыва на рынке "Юность" скончался в больнице.