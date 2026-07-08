Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,57

44,48

EUR

51,15

50,95

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вишневе отримає 3 млрд грн на відновлення житла та мереж

Вишневе отримає 3 млрд грн на відновлення житла та мереж
Вишневе отримає 3 млрд грн на відновлення житла та мереж

Уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн з резервного фонду для громади Вишневого Київської області. Кошти мають спрямувати на ліквідацію наслідків російського обстрілу 6 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, фінансування передбачене для виплати компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, а також для відбудови знищених осель.

Кошти також планують спрямувати на капітальний ремонт багатоповерхівок і відновлення інженерних мереж у громаді.

Внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Нагадаємо, 6 липня під час нічної атаки пошкоджено приміщення у Вишневому, де розташовані підрозділи Головного управління Державної податкової служби в Київській області та віддалена точка доступу в місті Бучанської Державної податкової інспекції.

Автор:
Тетяна Гойденко
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Івент