Вишневе отримає 3 млрд грн на відновлення житла та мереж

Уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн з резервного фонду для громади Вишневого Київської області. Кошти мають спрямувати на ліквідацію наслідків російського обстрілу 6 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, фінансування передбачене для виплати компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, а також для відбудови знищених осель.

Кошти також планують спрямувати на капітальний ремонт багатоповерхівок і відновлення інженерних мереж у громаді.

Внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Нагадаємо, 6 липня під час нічної атаки пошкоджено приміщення у Вишневому, де розташовані підрозділи Головного управління Державної податкової служби в Київській області та віддалена точка доступу в місті Бучанської Державної податкової інспекції.