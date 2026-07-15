Кадрові рішення після вибухів у Вишневому: "Укроборонпром" призначив тимчасового керівника

У зв’язку зі звільненням очільника АТ «Українська оборонна промисловість» Германа Сметаніна наглядова рада поклала виконання обов’язків генерального директора компанії на Сергія Боєва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому"

Зазначається, що наглядова рада підприємства розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора.

Тимчасовим керівником "Укроборонпрому" буде Сергій Боєв.

Що відомо про Сергія Боєва

Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони.

Він відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу й взаємодію з міжнародними партнерами.

14 липня Герман Сметанін завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Причини свого звільнення він не пояснив, але нещодавно "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.