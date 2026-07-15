Кадровые решения после взрывов в Вишневом: "Укроборонпром" назначил временного руководителя

В связи с увольнением руководителя АО «Украинская оборонная промышленность» Германа Сметанина наблюдательный совет возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Сергея Боева.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома"

Отмечается, что наблюдательный совет предприятия начал конкурсный отбор на должность генерального директора.

Временным руководителем "Укроборонпрома" станет Сергей Боев.

Что известно о Сергее Боеве

Боев занимал должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности и замминистра обороны.

Он отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами.

14 июля Герман Сметанин завершил работу в должности генерального директора акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

Причины своего увольнения он не объяснил, но недавно "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов - 253 частных и 27 многоквартирных.