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40 минут назад

В 2021 году "Укрзалізниця" получит 100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов

В приоритете проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов

В 2021 году "Укрзалізниця" получит 100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов В 2021 году "Укрзалізниця" получит 100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов

"Укрзализныця" в 2021 году проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов, также планируют купить 100 пассажирских вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ". 

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Сообщается, что  несмотря на тяжелое финансовое положение компании на данный момент, в "УЗ" предусмотрена существенная сумма инвестиций, которая гарантированно будет реализована в следующем году.

Рекордное за последние десятилетия обновление вагонного парка ожидает филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця". Будет приобретено 100 новых современных вагонов, на которые уже выделили 2,7 млрд гривен, и выполнен капитально-восстановительный ремонт 50 имеющихся вагонов. На модернизацию предусмотрено 450 млн гривен из государственного бюджета.

"В приоритете проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря модернизации за 30% стоимости нового вагона по факту получаем почти новый вагон", — рассказал директор "Пассажирской компании" Александр Перцовский ,представитель новой команды Владимира Жмака.

Пассажиров "Укрзализныци" ожидают полностью обновленные кузова вагонов с крышными кондиционерами, роллетными системами вместо тряпичных штор и индивидуальными USB-розетками. В купе предусмотрены системы климат-контроля, подстаканники, встроенные в столик, и другие повышающие комфорт элементы.

Напомним, что наиболее доходной отраслью для "Укрзализныци" являются грузоперевозки. Но благодаря грамотному менеджменту новое руководство смогло найти средства для поддержания пассажироперевозок.

В "УЗ" отмечают — положительные новости есть и в сфере грузовых перевозок. Не дожидаясь инвестиций 2021 года, новой команде удалось наладить высокие объемы грузоперевозок уже в этом году. По данным на октябрь 2020 года, грузооборот на внутреннем сообщении "Укрзализныци" составил 6163 млн т/км. Это рекордный показатель за последние три года, и он продолжает расти.

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