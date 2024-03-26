УЗ проведе повторний тендер на організацію харчування в поїздах "Інтерсіті"

АТ "Укрзалізниця" ініціює новий тендер на організацію послуг з харчування в поїздах категорій "Інтерсіті" і "Інтерсіті+". Тендер відбудеться на майданчику Smart Tender, а його бюджет становить 1,9 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Укрзалізниця виходить на фінішну пряму в процедурі пошуку партнера для забезпечення послуг харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", - йдеться в релізі.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" завершила підготовку тендерних документів після серії консультацій з ключовими гравцями ринку харчових продуктів і детального обговорення умов співпраці, що включає в себе як оперативні аспекти, так і конкретні вимоги до майбутнього партнера.

Тендер планується провести на електронній платформі Smart Tender, загальний бюджет якого складає 1,898 мільярда гривень. Пропозиції від зацікавлених учасників будуть прийматися до 9 квітня 2024 року.

Раніше, у жовтні 2023 року, компанія вже намагалася провести подібний конкурс через систему Prozorro, проте процедура була призупинена через судове оскарження одним із потенційних учасників.

Обіди в поїздах УЗ

Відомо, що з лютого 2016 року постачальником продуктів харчування в поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" є WOG. У співпраці з ним, УЗ у 2022 році оновила меню в поїздах і у пасажирів була можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

Нагадаємо, що у поїздах "Інтерсіті+" ланч-бокси запровадили у грудні 2020 року. Після цього меню неодноразово оновлювалося, зокрема в березні, жовтні та грудні 2021 року.

Крім цього, "Укрзалізниця" в рамках співробітництва з WOG в лютому 2021 року запроваджувала подачу пасажирам безкоштовного чаю та кави у випадках затримок поїздів чи збоїв у графіках руху.

1 лютого 2023 року "Укрзалізниця" повернула можливість скуштувати хот-доги та овочевий тарт під час подорожі на борту всіх поїздів Hyundai Rotem.