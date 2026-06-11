На подготовку энергетики Харьковщины к зиме направят более 8 миллиардов гривен

В Харьковской области состоялось координационное совещание с участием руководства областной военной администрации, представителей города Харькова и руководителей ведущих энергетических компаний. Главной темой обсуждения стал ход подготовки региона к следующему отопительному сезону 2026/27 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В рамках Комплексного плана устойчивости Харьковской области определено 44 первоочередных объекта, общая стоимость восстановления и подготовки которых составляет 8,1 миллиарда гривен. Из этой суммы правительство уже выделило региону 2,9 миллиарда гривен на усиление защиты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, на 20 подстанциях компании "Харьковоблэнерго" в 2026 году начаты работы на сумму 420 миллионов гривен, а общее финансирование текущих проектов в рамках плана устойчивости сейчас составляет 3,4 миллиарда гривен.

Поставки оборудования и автономные котельные

В ходе совещания участники подробно проанализировали текущее состояние восстановления электросетей и обеспеченность области необходимым оборудованием:

Трансформаторы от партнеров: в ближайшее время Харьковская область получит 250 трансформаторов, которые будут доставлены из специальных хабов Минэнерго благодаря помощи международных партнеров, включая Австралию.

Развитие генерации: в области уже ввели в эксплуатацию новые мощности распределенной генерации объемом более 67 МВт. Комплексный план предусматривает запуск еще дополнительных 55,4 МВт – строительные работы продолжаются и должны завершиться четко по графику к началу осенне-зимнего периода.

Резервный фонд: на установку современных когенерационных установок из резервного фонда государственного бюджета выделили 149,6 миллиона гривен, а на развертывание блочно-модульных котельных направили 358,3 миллиона гривен.

Особое внимание чиновники и местные власти уделили подготовке газового сектора. В частности, Денис Шмигаль предоставил соответствующие поручения по урегулированию проблемных вопросов с задолженностью предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), ранее возникшей из-за разницы в действующих тарифах.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевой задачей для государства является максимальная готовность к любым вызовам предстоящей зимой. Министерство энергетики продолжает системно работать с международными институтами по привлечению оборудования, помощи в ремонтах и развитию новых независимых генерирующих мощностей в регионах.

Напомним, Правительство выделило 1,1 млрд грн на энергонезависимость университетов. В Украине планируется существенно усилить энергетическую устойчивость заведений высшего образования, чтобы гарантировать непрерывность учебного процесса при любых сложных условиях, для чего Кабинет Министров направил целевое финансирование на реализацию специальных энергетических проектов в вузах.