В Харькове планируют построить подземный город со школами и торговыми центрами

В Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, КУ «Харьковское инвестиционное агентство» представило проект безопасного подземного городка на международном украинско-люксембургском бизнес-форуме.

Этот проект был разработан местными конструкторами совместно с бюро Нормана Фостера.

Что будет в безопасном подземном городке

Согласно проекту, площадь городка составит 236 тыс. кв. м. Войти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

«Проект подразумевает строительство безопасного пространства под землей. Там будет и школа, и паркинги, и медучреждения, и центры коворкинга, и торговые площадки. Это будет построено в центральной части города", – отметил Терехов.

Он добавил, что в настоящее время местные власти ищут инвесторов, потому что этот проект будет стоить очень дорого.

"Но он необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", – подчеркнул мэр.

Харьков переносится под землю

В Харькове, регулярно подвергающемся ракетным обстрелам со стороны России, принимаются дополнительные меры безопасности.

В городе планируется создание подземных помещений для размещения операционных и реанимационных отделений на базе ряда медицинских учреждений.

В ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии.

Кроме этого, городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. До детского сада в метро уже записали 650 детей.