У Харкові планують збудувати підземне місто зі школами та торговими центрами

У Харкові планують збудувати підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг. Зайти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, КУ «Харківська інвестиційна агенція» презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі.

Цей проєкт був розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера.

Що буде у безпечному підземному містечку

Згідно з проєктом, площа містечка становитиме 236 тис. кв. м. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.

«Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста", - зауважив Терехов.

Він додав, що наразі місцева влада шукає інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого.

"Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці", - підкреслив мер.

Харків переноситься під землю

У Харкові, який регулярно зазнає ракетних обстрілів з боку Росії, вживають додаткових заходів безпеки.

У місті планується створити підземні приміщення для розміщення операційних та реанімаційних відділень на базі низки медичних закладів.

У відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС. Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів.

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.