Частный сектор интегрируется в ПВО: новые группы формируются на 13 предприятиях

Экспериментальный правительственный проект по привлечению частного сектора в систему ПВО уже перешел в практическую фазу. Одна из компаний-участников сформировала собственную группу противовоздушной обороны, которая на сегодняшний день уже осуществила первые успешные перехваты вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности типов Shahed и Zala.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Параллельно продолжается формирование подразделений еще на 13 предприятиях, получивших от Министерства обороны статус уполномоченных хозяйствующих субъектов.

Часть групп уже выполняет боевые задания, другие проходят подготовку, остальные завершают обучение и в ближайшее время должны усилить систему противовоздушной обороны.

Частные подразделения ПВО интегрированы в единую систему управления Воздушных сил Вооруженных сил Украины и действуют в ее контуре, выполняя задачи защиты объектов и перехвата воздушных угроз. Такой подход позволяет оперативно наращивать возможности противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

Модель подразумевает взаимодействие государства, военных и бизнеса в пределах единой системы. Одновременно открывается возможность развития частных решений в сфере ПВО, в том числе для защиты критической инфраструктуры. Подразделения получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и включаются в общую архитектуру воздушной защиты.

Федоров отмечает, что ожидается расширение покрытия системы ПВО, увеличение количества перехваченных целей и сокращение времени реагирования на воздушные атаки. В то же время, целью такой инициативы он назвал формирование многоуровневой системы противовоздушной обороны для повышения эффективности защиты воздушного пространства страны.

Отметим, что создание локальной системы защиты от беспилотников для крупной промышленной площадки или энергетического объекта в Украине может стоить от $250 тыс. до $500 тыс. и более. Из-за регулярных атак дронов бизнес, энергетика и города все чаще рассматривают возможность создания собственных систем противодействия таким угрозам.