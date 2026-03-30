Приватний сектор інтегрують у ППО: нові групи формуються на 13 підприємствах

Експериментальний урядовий проєкт із залучення приватного сектору до системи ППО вже перейшов у практичну фазу. Одна з компаній-учасників сформувала власну групу протиповітряної оборони, яка станом на сьогодні вже здійснила перші успішні перехоплення ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема типів Shahed та Zala.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Паралельно триває формування підрозділів ще на 13 підприємствах, які отримали від Міністерства оборони статус уповноважених суб’єктів господарювання.

Частина груп уже виконує бойові завдання, інші проходять підготовку, решта завершує навчання та найближчим часом має посилити систему протиповітряної оборони.

Приватні підрозділи ППО інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил Збройних сил України та діють у її контурі, виконуючи завдання із захисту об’єктів і перехоплення повітряних загроз. Такий підхід дозволяє оперативно нарощувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Модель передбачає взаємодію держави, військових і бізнесу в межах єдиної системи. Одночасно відкривається можливість розвитку приватних рішень у сфері ППО, зокрема для захисту критичної інфраструктури. Підрозділи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і включаються в загальну архітектуру повітряного захисту.

Федоров зазначає, що очікується розширення покриття системи ППО, збільшення кількості перехоплених цілей та скорочення часу реагування на повітряні атаки. Водночас метою такої ініціативи він назвав формування багаторівневої системи протиповітряної оборони для підвищення ефективності захисту повітряного простору країни.

Зауважимо, створення локальної системи захисту від безпілотників для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта в Україні може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Через регулярні атаки дронів бізнес, енергетика та міста дедалі частіше розглядають можливість створення власних систем протидії таким загрозам.