Какие профессии исчезли с рынка в прифронтовых регионах и какие зарплаты получают работники

В прифронтовых регионах больше всего не хватает продавцов, водителей, поваров, разнорабочих. В то же время, ряд профессий перестали фиксировать в списке вакансий. Работодатели в этих регионах пересматривают свои запросы и адаптируют кадровую политику к новым вызовам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Чтобы оценить состояние рынка труда в регионах прифронтовых, эксперты исследовали уровень зарплат, актуальные вакансии и спрос среди соискателей работы. Анализ охватил Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Каких работников больше всего ищут в прифронтовых регионах

Наибольший спрос у работодателей в прифронтовых областях сохраняется на продавцов. В мае 2026 года количество вакансий для этой категории работников выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие медиа зарплаты продавцам предлагают в Херсонской области – 16,3 тыс. грн. В Харьковской области этот показатель составляет 16 тыс. грн., в Запорожской – 15,7 тыс. грн., в Николаевской – 15 тыс. грн., а в Сумской – 14,5 тыс. грн.

Второй по популярности среди работодателей стала водительская профессия. Выгодные условия предлагают в Харьковской области, где медианная зарплата достигает 32,5 тыс. грн. В Херсонской области водители могут рассчитывать на 30 тыс. грн., тогда как в Сумской, Запорожской и Николаевской областях медианная оплата труда составляет 27,5 тыс. грн.

Стабильно высоким остается спрос и на разнорабочих. Активнее всего таких работников ищут работодатели Харьковской области, где медиальная зарплата в мае 2026 года достигла 22,5 тыс. грн – это самый высокий показатель среди исследуемых прифронтовых регионов. В Запорожской области разнорабочим предлагают около 21 тыс. грн, а в Николаевской и Сумской – около 20 тыс. грн.

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях работодатели активно искали поваров. В Николаевской и Запорожской областях медиа зарплата для таких специалистов составляет 18,5-19 тыс. грн, тогда как в Херсонской – 15 тыс. грн.

Кроме того, значительное количество вакансий в прифронтовых регионах открывается для грузчиков, баристов, продавцов-консультантов, автослесарей и охранников, что свидетельствует о стабильном спросе на персонал в сферах торговли, логистики и обслуживания.

Как изменился спрос на работу в прифронтовых регионах

Несмотря на увеличение количества вакансий в прифронтовых областях интерес кандидатов к отдельным профессиям постепенно снижается. Больше отзывов традиционно получают вакансии продавцов, однако по сравнению с маем прошлого года активность соискателей на такие предложения уменьшилась на 20%.

Снижение интереса также зафиксировано в вакансиях строителей (-22%), швей (-21%), автослесарей (-18%) и продавцов-консультантов (-17%). Это может свидетельствовать как о сокращении количества доступных кандидатов в регионах, так и об изменении приоритетов на рынке труда.

В то же время, ряд профессий демонстрирует противоположную тенденцию. Наибольший рост откликов в мае 2026 года наблюдался на вакансии разнорабочих (+14%), барист (+13%) и кассиров (+12%). Также несколько увеличился интерес к работе водителем – количество отзывов на такие вакансии выросло на 3%.

Какие профессии почти исчезли с рынка

Исследование также показало, что отдельные специальности практически утратили спрос со стороны работодателей в прифронтовых областях. В течение мая 2025-2026 годов в Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях почти не фиксировали вакансий для брокеров, руководителей отделов продаж, менеджеров, супервайзеров, юристов, копирайтеров, аудиторов, фотографов и SMM-менеджеров.

Такая ситуация свидетельствует о смещении фокуса работодателей в сторону профессий, необходимых для обеспечения операционной деятельности бизнеса, торговли, логистики и сферы услуг, тогда как спрос на часть офисных и узкопрофильных специалистов остается ограниченным.

Вывод

Несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых регионах продолжает функционировать. Работодатели чаще всего открывают вакансии в сфере торговли, логистики и физического труда.

В то же время количество отзывов на значительную часть предложений уменьшается, что может свидетельствовать о дефиците кадров и постепенном перемещении рабочей силы в более безопасные регионы. В целом спрос со стороны работодателей сосредоточен преимущественно на рабочих специальностях, в то время как офисные профессии представлены гораздо меньше.

Напомним, кадровый дефицит испытывают рекордные 69% компаний. Это самый высокий показатель за все время проведения ежемесячных исследований.