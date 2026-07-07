Toyota переносить виробництво пікапів з Мексики до Техасу через мита Трампа

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. переносить виробництво свого популярного середньорозмірного пікапа Tacoma із заводу в Мексиці до Сан-Антоніо, штат Техас. Це рішення є частиною масштабної інвестиційної програми обсягом $3,6 мільярда, спрямованої на модернізацію техаського підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Компанія побудує на американському заводі другу складальну лінію, де наразі випускаються повнорозмірні пікапи та позашляховики. Завдяки розширенню виробництва до 2030 року планується створити близько 2 000 нових робочих місць.

Реакція Трампа та торговельний контекст

Рішення про перенесення потужностей ухвалено на тлі зупинки переговорів між США та Мексикою щодо продовження Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Президент Дональд Трамп, який раніше активно тиснув на Toyota з вимогою збільшити інвестиції в американську економіку, залишив дату 1 липня без продовження торговельного пакту.

У своїх соціальних мережах Трамп уже похвалив заяву Toyota, назвав перенесення виробництва "справді великою угодою" та заявив, що це демонструє ефективність його тарифної політики.

Наразі автомобілі, що імпортуються з Мексики до США, можуть обкладатися митом у розмірі до 25%. Це суттєво б'є по фінансових показниках автовиробників і руйнує ланцюжки транскордонного виробництва, що вибудовувалися десятиліттями. Перенесення складання Tacoma до Техасу дозволить компанії повністю захистити себе від цих зборів.

Рекордні продажі Tacoma та масштаби заводу

Популярний пікап, який автоаматори часто називають "Taco", є лідером продажів у своєму сегменті в США. Минулого року Toyota продала на американському ринку рекордні 274 638 одиниць цієї моделі, що на 42% більше порівняно з 2024 роком. За перше півріччя поточного року попит зріс ще майже на 10%. Наразі найбільший автовиробник світу має всі шанси випередити за загальними обсягами продажів у США корпорацію General Motors Co.

Досі Tacoma збирали на двох заводах у Мексиці. Підприємство поблизу Тіхуани, яке минулого року випустило понад 166 тисяч машин цієї моделі, повністю втратить це виробництво. Що саме там випускатимуть натомість, у Toyota наразі не коментують, зазначаючи лише, що продукція орієнтуватиметься на ринки за межами США. Водночас інший завод у центральній Мексиці продовжить збирати та експортувати пікапи до Штатів.

Нове розширення у Сан-Антоніо збільшить площу заводу вдвічі — до 465 тисяч квадратних метрів (близько 5 мільйонів квадратних футів). Наразі підприємство працює на межі своєї потужності, випускаючи близько 200 тисяч автомобілів на рік. Нова лінія додасть ще 150 тисяч одиниць щорічно. Загальний обсяг інвестицій японського гіганта в цей майданчик за 23 роки його існування сягне $8,3 мільярда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Toyota розширює завод у Техасі. Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor подав заявку на будівництво нової лінії збирання автомобілів на своєму існуючому заводі в Сан-Антоніо, штат Техас. Очікуваний обсяг інвестицій у проєкт, що отримав внутрішню назву "Project Orca", становить близько 2 мільярдів доларів.