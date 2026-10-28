"Газмережі" запустили на Київщині пілотний проєкт персонального супроводу бізнес-клієнтів

ТОВ "Газорозподільні мережі України" запустило на Київщині пілотний проєкт персонального супроводу бізнес-клієнтів. За кожною компанією закріплюватимуть менеджера, який координуватиме питання газифікації — від консультації до підключення об'єкта.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Які питання допоможе вирішити менеджер

Персональний супровід охоплюватиме:

проєктування та будівництво газових мереж;

реконструкцію мереж і збільшення потужності;

приєднання об'єктів до газопостачання;

підключення котелень, виробничих і комерційних приміщень, газових генераторів, когенераційних установок та іншого газового обладнання.

Менеджер координуватиме взаємодію між клієнтом і підрозділами компанії. Це має дати бізнесу змогу вирішувати організаційні питання через одного контактного представника.

"Клієнт не має розбиратися у внутрішній структурі компанії або самостійно шукати потрібний підрозділ", — зазначила очільниця ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Як скористатися послугою

Для консультації юридичні особи можуть звернутися до найближчого підрозділу Київської філії "Газмереж". Контакти персональних менеджерів мають бути доступні на офіційних ресурсах філії.

Після завершення пілотного проєкту компанія планує запровадити персональний супровід бізнес-клієнтів в усіх своїх підрозділах.

Нагадаємо, ТОВ "Газорозподільні мережі України" у 2026 році отримало понад 2,3 тис. звернень від бізнесу щодо приєднання до газових мереж, реконструкції об'єктів та інших будівельних робіт. Це приблизно стільки ж, скільки компанія отримала загалом за два попередні роки.