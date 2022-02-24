В Кабмине разработали секторальные санкции против России - Ирина Верещук

Кабинет министров Украины разработал самые жесткие санкции против российского агрессора – секторальные и персональные санкции против людей, стоящих за военными действиями против Украины. Министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила подробности.

Впервые после 2015 года в Украине снова заговорили о секторальных экономических и персональных санкциях для России - самого жесткого санкционного варианта. Об этом сообщила на брифинге в ОП министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

“Мы как государство предупреждаем, что будем действовать наперед, превентивно. Мы будем обращаться в международные инстанции и вводить санкции самостоятельно”, – подчеркнула Верещук на брифинге.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат таких санкций.