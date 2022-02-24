У Кабміні розробили секторальні санкції проти Росії - Ірина Верещук

Кабінет міністрів України розробив найжорсткіші санкції проти російського агресора - секторальні та персональні санкції проти людей, які стоять за воєнними діями проти України. Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила подробиці.

Вперше після 2015 року в Україні знову заговорили про секторальні економічні та персональні санкції для Росії – найжорсткішого санкційного варіанту. Про це повідомила на брифінгу в ВП міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Ми як держава попереджаємо, що діятимемо наперед, превентивно. Ми звертатимемося до міжнародних інстанцій і запроваджуватимемо санкції самостійно”, – підкреслила Верещук на брифінгу.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що він рішуче наполягає на відключенні Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що Ні Німеччина, ні Євросоюз не підтримають таких санкцій.