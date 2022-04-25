Боррель заявив про відсутність угоди з ЄС щодо енергетичного ембарго Росії

За словами Борреля, тема ембарго обговорюватиметься на наступному саміті ЄС, який має відбутися наприкінці травня.

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Повне ембарго чи каральні тарифи на імпорт російської нафти та газу з боку країн-членів Європейського Союзу є недостатніми, заявив у понеділок у німецькій газеті Die Welt високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає Reuters.

"Наразі у нас у ЄС немає єдиної позиції щодо цього питання", — сказав Боррель.

Експорт нафти є основним джерелом іноземної валюти для Кремля, і багато хто в ЄС закликав припинити платежі за нафту, оскільки вони фактично фінансують війну в Україні, яку Росія називає "спеціальною військовою операцією".

Деякі країни ЄС наполягають на шостому пакеті санкцій проти Росії, а Брюссель готує повну оцінку впливу заборони на нафту в рамках подальших заходів.

За даними статистичного управління Євростату, Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи, забезпечуючи трохи більше чверті імпорту нафти до ЄС у 2020 році.

Боррель сказав, що тема ембарго буде обговорюватися на наступному саміті ЄС, який має відбутися наприкінці наступного місяця, і що він не очікує будь-якого рішення щодо цього питання до цього моменту.

"Остаточна пропозиція щодо ембарго на нафту і газ ще не на столі", — сказав він.

Комісія ЄС, ймовірно, надасть державам-членам пропозиції щодо шостого пакету санкцій цього тижня.

Усі держави ЄС працюють над скороченням своєї залежності від російської нафти та газу, сказав Боррель, додавши, що, на його думку, блок зрештою зможе зменшити свою залежність.

"У якийсь момент це станеться, і тоді Росія болісно відчуватиме, що доходи від нафтогазового бізнесу губляться", — додав він.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися від закупівель російської нафти.