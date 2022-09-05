ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, попри шантаж РФ, — Боррель

Більшість країн Євросоюзу окремо і блок в цілому будуть продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією, попри будь-які погрози і шантаж РФ.

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Про це 5 вересня під час пресконференції заявив високопоставлений представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну, до якого шантажу не вдалася б Росія, якою не була б загроза для нас. Ми будемо надавати фінансову, політичну, військову підтримки скільки знадобиться", — сказав Боррель.

Європейський політик підкреслив, що основна мета українських партнерів — допомогти Україні виграти війну з РФ.

Він звернув увагу, що війна має не просто завершитися за будь-якої ціни, а відповідно до норм територіальної цілісності України. Позиція ЄС полягає в тому, що Росія має вивести свої війська з усієї української території в кордонах 1991 року.

"Перша мета нашої підтримки - допомогти Україні закінчити війну. Ми хочемо, аби ця війна закінчилася, але не за будь-яку ціну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася з повагою до суверенності України", — зазначив Боррель.

Такі заяви Боррель зробив на пресконференції, яку провели за підсумками підписання п’яти угод, які наближають Україну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості держави у війні проти російського агресора.

Одна з угод передбачає надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро. Загалом Україна може отримати транш у 5 млрд євро від Європейського Союзу цього тижня. Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета у розмірі до 9 мільярдів євро.

Тим часом РФ продовжує шантажувати ЄС енергоносіями. Так, "Газпром" повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.