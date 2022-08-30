Усі країни ЄС підтримують створення єдиної місії з навчання українських військових - Борель

Усі країни Європейського союзу єдині у думці щодо необхідності узгодження зусиль щодо навчання та тренування українських військових, зокрема шляхом створення місії ЄС з військової допомоги Україні.

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Про це повідомив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС 30 серпня.

За його словами, на зустрічі обговорювався розвиток європейської безпекової та оборонної політики, в основному саме у світлі агресії Росії проти України. До обговорення приєднувався в режимі відеоконференції і міністр оборони України Олексій Рєзніков, який розповів колегам "про останні події на місцях, найнагальніші потреби української армії та її пріоритети".

"Ми повинні реагувати на ці потреби, і ми одноголосно погодилися з цим. ЄС єдиний у підтримці України, і держави-члени, як і раніше, готові продовжувати підтримувати її стільки, скільки потрібно. Але потреби стосуються не лише поповнення запасів військової техніки... Їм також необхідно відновлювати свої сили, і це також про те, як ведеться війна, про навчання солдатів", - зазначив Боррель.

За словами голови європейської дипломатії, зараз реалізується багато ініціатив щодо навчання українських військових, але їхні потреби є величезними, і необхідно забезпечити узгодженість цих зусиль.

"Можу сказати, що всі держави-члени чітко згодні з цим і з початком роботи, необхідної для визначення параметрів Місії військової допомоги ЄС Україні. Я не кажу, що це було вирішено сьогодні. У будь-якому разі це неформальна рада. Неформальна рада не приймає рішень", - сказав член Єврокомісії.

Боррель пояснив, що йдеться про рішення провести підготовчу роботу, яка включає контакти з українською стороною, з одного боку, та визначення правових та оперативних параметрів, з іншого боку, щоб сформувати концепцію антикризового управління, яка може призвести до вирішення цього питання.

"Але зрозуміло, що нам потрібно бути швидкими та амбітними... Тому сьогодні міністр оборони України роз'яснив нам перелік навчальних заходів на різних рівнях, на різних часових горизонтах (короткострокових, середньострокових та довгострокових), які їм необхідні", - додав він.

Джерело фото: ua.depositphotos.com