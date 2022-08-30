Все страны ЕС поддерживают создание единой миссии по обучению украинских военных - Боррель

Все страны Европейского союза едины во мнении о необходимости согласования усилий по обучению и тренировке украинских военных, в частности путем создания миссии ЕС по военной помощи Украине.

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Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС 30 августа.

По его словам, на встрече обсуждалось развитие европейской политики безопасности и обороны, в основном именно в свете агрессии России против Украины. К обсуждению присоединился в режиме видеоконференции и министр обороны Украины Алексей Резников, рассказавший коллегам "о последних событиях на местах, самых неотложных потребностях украинской армии и ее приоритетах".

"Мы должны реагировать на эти потребности, и мы единогласно согласились с этим. ЕС един в поддержке Украины, и государства-члены по-прежнему готовы продолжать поддерживать ее столько, сколько потребуется. Но потребности касаются не только пополнения запасов военной техники... Им также необходимо восстанавливать свои силы, и это также о том, как ведется война, об обучении солдат", - указал Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, сейчас реализуется много инициатив по обучению украинских военных, но их потребности огромны, и необходимо обеспечить согласованность этих усилий.

"Могу сказать, что все государства-члены четко согласны с этим и с началом работы, необходимой для определения параметров Миссии военной помощи ЕС Украине. Я не говорю, что это было решено сегодня. В любом случае, это неформальный совет. Неформальный совет не принимает решений", - сказал член Еврокомиссии.

Боррель пояснил, что речь идет о решении провести подготовительную работу, которая включает контакты с украинской стороной, с одной стороны, и определение правовых и оперативных параметров, с другой стороны, чтобы сформировать концепцию антикризисного управления, которая может привести к решению по этому вопросу.

"Но понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными... Поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень учебных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных), которые им необходимы", - добавил он.

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