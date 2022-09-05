Цифровий безвіз, підтримка бюджету та гранти: Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод

Україна та ЄС 5 вересня підписали одразу п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

Так, сьогодні була підписана Угода про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027).

Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма "Цифрова Європа" має бюджет у 7.5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками:

▪️ суперкомп'ютер

▪️ штучний інтелект

▪️ кібербезпека

▪️ цифрові навички

▪️ забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Також була підписана Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері.

"З 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем", - зазначив Шмигаль.

Крім того, підписана Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.

"Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування", - зазначає прем'єр-міністр.

Також підписана Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

"Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу", - прокоментував Шмигаль.

Крім того, підписана Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро.

"Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям" - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що всі п’ять угод — важливий елемент дворічного плану інтеграції України до Європейського Союзу, а також надзвичайний крок солідарності Європи з нашою країною.

Як раніше повідомив Шмигаль, Україна може отримати транш у 5 млрд євро від Європейського Союзу цього тижня. Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета у розмірі до 9 мільярдів євро. При цьому досі було офіційно узгоджено виділення лише 1 мільярда євро під гарантії бюджету ЄС, який, однак, не дозволяв гарантувати більше.