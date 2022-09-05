Цифровой безвиз, поддержка бюджета и гранты: Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений

Украина и ЕС 5 сентября подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствующих устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Так, сегодня было подписано Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027).

Это часть цифрового безвиза из ЕС. Программа "Цифровая Европа" имеет бюджет в 7.5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям:

▪️ суперкомпьютер

▪️ искусственный интеллект

▪️ кибербезопасность

▪️ цифровые навыки

▪️ обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Также было подписано Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере.

"С 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. После подписания сегодняшнего Соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", - отметил Шмигаль. .

Кроме того, подписано Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.

"Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Появляется возможность использования современных европейских ИТ-систем в области налогообложения", – отмечает премьер-министр.

Также подписано Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

"Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутри перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", - прокомментировал Шмигаль.

Кроме того, подписано Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро.

"Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что все пять соглашений являются важным элементом двухлетнего плана интеграции Украины в Европейский Союз, а также чрезвычайным шагом солидарности Европы с нашей страной.

Как ранее сообщил Шмигаль, Украина может получить транш в 5 млрд. евро от Европейского Союза на этой неделе. Данные 5 миллиардов евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета в размере до 9 миллиардов евро. При этом до сих пор официально согласовано выделение лишь 1 миллиарда евро под гарантии бюджета ЕС, который, однако, не позволял гарантировать больше.