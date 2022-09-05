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ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на шантаж РФ, — Боррель
Большинство стран Евросоюза по отдельности и блок в целом будут продолжать поддерживать Украину в войне с Россией, несмотря на какие-либо угрозы и шантаж РФ.
Об этом 5 сентября во время пресс-конференции заявил высокопоставленный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Европейский Союз в дальнейшем будет поддерживать Украину, к какому шантажу не прибегла бы Россия, какой бы не была угроза для нас. Мы будем оказывать финансовую, политическую, военную поддержку сколько понадобится", — сказал Боррель.
Европейский политик подчеркнул, что основная цель украинских партнеров – помочь Украине выиграть войну с РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он обратил внимание, что война должна не просто завершиться любой ценой, а в соответствии с нормами территориальной целостности Украины. Позиция ЕС состоит в том, что Россия должна вывести свои войска со всей украинской территории в границах 1991 года.
"Первая цель нашей поддержки - помочь Украине закончить войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не любой ценой. Мы хотим, чтобы война закончилась с уважением к суверенности Украины", - отметил Боррель.
Такие заявления Боррель сделал на пресс-конференции, которую провели по итогам подписания пяти соглашений, приближающих Украину к вступлению в Евросоюз и способствующих устойчивости государства в войне против российского агрессора.
Одно из соглашений предусматривает предоставление Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро. В целом, Украина может получить транш в 5 млрд евро от Европейского Союза на этой неделе. Данные 5 миллиардов евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета в размере до 9 миллиардов евро.
Тем временем РФ продолжает шантажировать ЕС энергоносителями. Так, "Газпром" сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и приступил к планово-предупредительным работам на газоперекачивающем агрегате.