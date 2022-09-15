Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро

В четверг, 15 сентября, Европарламент поддержал выделение макрофинансовой помощи Украине в 5 миллиардов евро, чтобы помочь Киеву покрыть острые потребности в финансировании. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

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За проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

"Макрофинансовая помощь является чрезвычайным ресурсом, предоставляемым на очень выгодных условиях для стран-соседей ЕС, которым трудно платить по счетам. Общая сумма таких выгодных кредитов от ЕС Украине с начала войны может составить более 10 миллиардов евро, если весь пакет будет подтвержден", – говорится в сообщении Европарламента.

Депутаты Европарламента отметили, что поддержали выделение макротранша, потому что Украина уважает эффективные демократические механизмы и нуждается в финансировании из-за вооруженной агрессии РФ.

В Европарламене считают, что эти 5 млрд. евро облегчат сложное финансовое положение Украины в условиях войны.

Напомним, еще в мае ЕС принял пакет помощи Украине в размере до 9 миллиардов евро. При этом до сих пор официально согласовано выделение лишь 1 миллиарда евро под гарантии бюджета ЕС, который, однако, не позволял гарантировать больше.

Впоследствии страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Джерело фото: ua.depositphotos.com