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Стало відомо, коли Україна отримає $0,4 млрд від МВФ
28 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання виділення Україні восьмого траншу в розмірі приблизно $0,4 млрд у рамках сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" також підтвердило два джерела, близьких до переговорного процесу.
Наразі у графіку засідань ради директорів МВФ на сайті Фонду відсутня інформація про засідання 28 березня.
Раніше передбачалося, що Україна за результатами сьомого перегляду отримає близько $0,9 млрд, але українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF, перенісши фінансування на майбутні перегляди.
Як повідомлялося, МВФ та українська влада наприкінці лютого досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд. За умови схвалення радою директорів МВФ це відкриває шлях до отримання восьмого траншу близько $0,4 млрд.
20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.