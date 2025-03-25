Стало известно, когда Украина получит $0,4 млрд от МВФ

28 марта Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос выделения Украине восьмого транша в размере примерно $0,4 млрд в рамках седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Эта информация агентству " Интерфакс-Украина " также подтвердила два источника, близких к переговорному процессу.

Пока в графике заседаний совета директоров МВФ на сайте Фонда отсутствует информация о заседании 28 марта.

Ранее предполагалось, что Украина по результатам седьмого пересмотра получит около 0,9 млрд долларов, но украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие просмотры.

Как сообщалось, МВФ и украинские власти в конце февраля достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о седьмом пересмотре 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд. При одобрении советом директоров МВФ это открывает путь к получению восьмого транша около $0,4 млрд.

20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.