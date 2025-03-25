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Стало известно, когда Украина получит $0,4 млрд от МВФ
28 марта Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос выделения Украине восьмого транша в размере примерно $0,4 млрд в рамках седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Эта информация агентству " Интерфакс-Украина " также подтвердила два источника, близких к переговорному процессу.
Пока в графике заседаний совета директоров МВФ на сайте Фонда отсутствует информация о заседании 28 марта.
Ранее предполагалось, что Украина по результатам седьмого пересмотра получит около 0,9 млрд долларов, но украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие просмотры.
Как сообщалось, МВФ и украинские власти в конце февраля достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о седьмом пересмотре 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд. При одобрении советом директоров МВФ это открывает путь к получению восьмого транша около $0,4 млрд.
20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.