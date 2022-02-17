Энергосистема Украины переходит на изолированный режим работы на несколько дней

Украина начинает постепенно отказываться от энергосистем России и Беларуси, чтобы интегрироваться в европейскую. Для этого проводят испытания, в частности, 24-26 февраля энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Украина изолируется от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E. До 24 февраля "Укрэнерго" организует процесс объединения с "островом Бурштынской ТЭС". Таким образом две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

"Работа в изолированном режиме – испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний период", — резюмировали в "Укрэнерго".

Процесс испытание в изолированном режиме Украина проведет совместно с энергосистемой Молдовы.

Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

"Работа в изолированном режиме не является стресс тестом для энергосистемы. Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки", — отметили в "Укрэнерго".

В компании подчеркивают, что украинцы не заметят, что в стране проводят такие испытания. "Укрэнерго" провела все нужные мероприятия, чтобы поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения украинских потребителей.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в 2021 году украинская энергосистема должна была работать в изолированном от России и Беларуси режиме.

Однако компания "Белэнерго" продолжила поставлять электроэнергию в Украину в рамках заключенного контракта. Кроме того, в начале ноября 2021 года по запросу украинской стороны Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи.