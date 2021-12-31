Отказ от синхронизации украинской энергосистемы с российской и подключение к ENTSO-E обойдется недорого — "Укрэнерго"

Украина готовится отказаться от энергосистем России и Беларуси. Выяснилось, что синхронизация энергосистем Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E обойдется недорого. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Это подтверждают выводы исследования, проведенного Консорциумом ОСП ENTSO-E в рамках подготовки к интеграции энергосистемы Украины в европейскую сеть.

Прежде чем провести исследование, "Укрэнерго" на протяжении 2019-2020 годов тестировало 11 блоков 8 украинских ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также четыре блока АЭС.

В результате проделанной работы выяснилось, что с точки зрения статической устойчивости синхронное объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной части Европы ENTSO-E возможно без дополнительных мероприятий и строительства или модернизации инфраструктуры.

"Перенастройка стабилизаторов энергосистемы на ТЭС, ГЭС и ГАЭС, а также перенастройка систем возбуждения АЭС позволит значительно усилить демпфирование межсистемных низкочастотных колебаний и не требует значительных финансовых затрат ни со стороны НЭК "Укрэнерго", ни со стороны генерирующих компаний. Такие перенастройки можно осуществить уже в ближайшее время", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, определены комбинации необходимых к внедрению контрмер, включающих в себя, в частности:

перенастройку существующих стабилизаторов энергосистемы (PSS), установленных на генерирующих единицах ТЭС, ГЭС и ГАЭС;

перенастройку существующих систем возбуждения блоков АЭС;

установку компенсирующих устройств на объектах ОЭС Украины.

Следующим шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Молдовы в ENTSO-E станет проведение системных испытаний блока регулирования двух стран отдельно от энергосистем России, Беларуси и ENTSO-E.

Уточняется, что на период проведения испытаний "остров Бурштынской ТЭС", который работает синхронно с европейской энергосистемой, будет присоединен к ОЭС Украины. В таком режиме энергосистема Украины будет работать несколько дней зимой и летом 2022 года. Окончательная синхронизация намечена на 2023 год.

По состоянию на 31 декабря поставки электроэнергии в Украину осуществляет только Беларусь, свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Импорт электроэнергии в Украину. Фото: "Укрэнерго"

Но у Украины сейчас сложные отношенияс Беларусью, в том числе, и в плане электроэнергии. В середине декабря импорт электроэнергии из Беларуси в Украину упал в 13 раз.

В ноябре Беларусь вовсе прекратила поставки электроэнергии в Украину. Тогда через несколько дней Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Украина получает электроэнергию из Беларуси с перебоями после того, как 2 ноября Беларусь начала поставки э/э мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.

Но Украина уверенно идет к интеграции в ENTSO-E и рассчитывает на политическую поддержку ЕС в этом процессе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что присоединение объединенной украинской энергосистемы к ENTSO-E является "энергетическим безвизом", который открывает для Украины новые возможности и приближает к Европе.