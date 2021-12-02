НКРЭКУ повысила тарифы на передачу электроэнергии для "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 17,6%.

Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ 1 декабря 2021 года.

В частности, тариф на передачу электроэнергии в 2022 году повышен до 345,64 грн/МВт-час по сравнению с ныне действующим тарифом (293,93 грн/МВт-час).

Кроме того, регулятор со следующего года повысил тариф на услуги диспетчерского управления госкомпании на 57,65% – с 39,41 грн до 62,13 грн за МВт-час (без НДС).

До обсуждения тарифы согласовали повысить на 19,8% и 58% соответственно.

Отметим, "Укрэнерго" просит Государственную инспекцию энергетического надзора провести проверки на ТЭС компании ДТЭК из-за частых аварий на них. В ДТЭК в свою очередь заявляют о давлении на компанию.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС критически низкие. Поэтому в ноябре Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в этом году украинская энергосистема должна будет работать в изолированном от России и Беларуси режиме.

Также Минэнерго хочет вводить временные администрации в облэнерго в случае угрозы для поставки электроэнергии.

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