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Категория
Энергетика
Дата публикации

НКРЭКУ повысила тарифы на передачу электроэнергии для "Укрэнерго"

НКРЭКУ повысила тарифы на передачу электроэнергии для "Укрэнерго"
НКРЭКУ повысила тарифы для "Укрэнерго" на 2022 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 17,6%.

Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ 1 декабря 2021 года.

В частности, тариф на передачу электроэнергии в 2022 году повышен до 345,64 грн/МВт-час по сравнению с ныне действующим тарифом (293,93 грн/МВт-час).

Кроме того, регулятор со следующего года повысил тариф на услуги диспетчерского управления госкомпании на 57,65% – с 39,41 грн до 62,13 грн за МВт-час (без НДС).

До обсуждения тарифы согласовали повысить на 19,8% и 58% соответственно.

Отметим, "Укрэнерго" просит Государственную инспекцию энергетического надзора провести проверки на ТЭС компании ДТЭК из-за частых аварий на них.  В ДТЭК в свою очередь заявляют о давлении на компанию.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС критически низкие. Поэтому в ноябре Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в этом году украинская энергосистема должна будет работать в изолированном от России и Беларуси режиме. 

Также Минэнерго хочет вводить временные администрации в облэнерго в случае угрозы для поставки электроэнергии.

Источник фото: Depositphotos