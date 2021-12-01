Минэнерго хочет вводить временные администрации в облэнерго в случае угрозы для поставки электроэнергии

Министерство энергетики разработало законопроект, который предполагает введение временных администраций в операторов систем распределения в случае угроз срывов поставок электроэнергии. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минэнерго для обсуждения.

Согласно тексту законопроекта, в случае угрозы нарушения правил о безопасности поставок электроэнергии или же нарушения естественными монополистами правил лицензионной деятельности, на такие предприятия может быть введена временная администрация на срок до 6 месяцев с возможностью продления этого срока.

Решение о вводе такой администраций принимает Кабинет министров. Саму процедуру осуществляет Минэнерго путем передачи управления подведомственным структурам либо же госпредприятиям, у которых 50% плюс одна акция принадлежат государству. После устранения угроз предприятие будет возвращено собственнику.

Среди предприятий энергетического сектора таким условиям отвечает, например, скандальная "Укрнафта", которая принадлежит государственному "Нафтогазу" и структурам, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским. При этом президент Владимир Зеленский отметил, что раздел данного предприятия между собственниками стал бы выходом из сложного судебного спора. Однако 30 ноября собрание акционеров "Укрнафты" не состоялось по причине отсутствия кворума, что может свидетельствовать о том, что консенсуса крупнейшие акционеры предприятия так и не достигли.

Всего в Украине 28 операторов систем распределения электроэнергии. 6 из них являются государственными, 5 контролирует компания VS Energy, 3 - Игорь и Григорий Суркисы, 2 - Юрий Бойко и Сергей Левочкин, 3 - Константин Григоришин, одну Игорь Коломойский.

Компания Рината Ахметова ДТЭК контролирует облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. Также под контролем ДТЭК столичный ОСР “Киевэнерго” и “ДТЭК Высоковольтные сети”, которая обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия Донецкой и Днепропетровской областей. Кроме того, ДТЭК планирует купить Кировоградоблэнерго — данная сделка находится на рассмотрении Антимонопольного комитета.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что располагает информацией о подготовке переворота окружением Ахметова.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — сказал президент.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

Ахметов же назвал эту информацию ложью и отметил, что его возмутили такие обвинения.

Отношения Ахметова и Зеленского испортились в конце ноября. Это вылилось в противостояние, в результате которого был уволен глава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец, а компания из орбиты Ахметова "ДТЭК ВИЭ" не получила более 3 млрд гривен в рамках выплаты задолженности перед "зеленой" генерацией.

Также из-за указанного противостояния усилилась критика действий Банковой на телеканалах, принадлежащих Ахметову. При этом в Офисе президента считают, что причиной конфликта стал подписанный президентом Зеленским закон об олигархах.