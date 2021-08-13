Ахметов хочет купить "Кировоградоблэнерго" — АМКУ

Компания "ДТЭК Сети" (Киев), бенефициаром которой является олигарх Ринат Ахметов, намерена приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" (Кропивницкий).

Об этом свидетельствует сообщение Антимонопольного комитета об открытии соответствующего дела о концентрации более 50% указанного облэнерго.

Напомним, что в конце апреля сообщалось, что "ДТЭК Сети" купила 24,5% акций "Кировоградоблэнерго" и рассматривала возможность приобретения контрольного пакета акций данного предприятия.

Отметим, что в апреле 2019 года АМКУ разрешил ДТЭК купить "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" у российской группы VS Energy, которая тогда контролировала десять энергопоставляющих компаний в Украине, включая "Кировоградоблэнерго".

Сделку в итоге закрыли, и обе компании перешли к ДТЭК, а "Киевоблэнерго" даже сменила название на "Киевские региональные электросети".

При этом в начале апреля уже 2021 года СМИ сообщали, что VS Energy с января принялась принудительно выкупать по дешевке акции миноритарных акционеров "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго".

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