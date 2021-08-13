Энергетика 1 час назад

Ахметов хочет купить "Кировоградоблэнерго" — АМКУ

Ранее ДТЭК купила почти четверть этой компании, а теперь готова приобрести контрольный пакет

Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью программе "Великий футбол"
Ринат Ахметов. Фото: скриншот интервью программе "Великий футбол"

Компания "ДТЭК Сети" (Киев), бенефициаром которой является олигарх Ринат Ахметов, намерена приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" (Кропивницкий).

Об этом свидетельствует сообщение Антимонопольного комитета об открытии соответствующего дела о концентрации более 50% указанного облэнерго.

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Напомним, что в конце апреля сообщалось, что "ДТЭК Сети" купила 24,5% акций "Кировоградоблэнерго" и рассматривала возможность приобретения контрольного пакета акций данного предприятия.

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Отметим, что в апреле 2019 года АМКУ разрешил ДТЭК купить "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" у российской группы VS Energy, которая тогда контролировала десять энергопоставляющих компаний в Украине, включая "Кировоградоблэнерго".

Сделку в итоге закрыли, и обе компании перешли к ДТЭК, а "Киевоблэнерго" даже сменила название на "Киевские региональные электросети".

При этом в начале апреля уже 2021 года СМИ сообщали, что VS Energy с января принялась принудительно выкупать по дешевке акции миноритарных акционеров "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго".

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