СНБО решил вводить временные администрации в облэнерго "в случае необходимости"

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 30 июля в Краматорске Донецкой области в рамках рассмотрения вопроса о нейтрализации угроз в энергетической сфере решил, что в случае угрозы нацбезопасности следует вводить временные администрации на предприятиях по распределению электроэнергии.

Как заявил на брифинге после заседания совета его секретарь Алексей Данилов, аппарат СНБО наблюдает очень опасные тенденции в этой сфере, видя признаки монополизации на этом рынке.

"У нас на сегодняшний день восемь фамилий — господа Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин — владеют распределительной сетью. Мы не будем сейчас говорить, каким способом они ее в собственность получили. Мы говорим о том, что в случае угрозы национальной безопасности и обороны мы рассматриваем вопрос введения временных администраций", — заявил он.

Данилов подчеркнул, что это будет происходить лишь "в случае необходимости", в случае возникновения угроз национальной безопасности.

"Более того, мы не позволим никому манипулировать тарифами, как на сегодня кое-кто надеется. Вы знаете, что сейчас есть расшатывание ситуации, и на весну уже кто-то начинает говорить по российскому сценарию о каких-то тарифных майданах. Президент ставит задачу: ни в коем случае не должна подниматься для уязвимых слоев населения стоимость электроэнергии. Мы это обязательно должны сделать", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО также сообщил, что на заседании члены СНБО "обратили внимание" на состояние газораспределительных сетей.

"К огромному сожалению, вынуждены констатировать, что за последнее время каким-то странным образом государство утратило 16 тысяч 920 км газораспределительных сетей, которые перешли в частную собственность, и мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и не выяснять, как это произошло", — сказал Данилов.

По его словам, в этой сфере тотальная монополия: 70% облгазов владеет "одна из компаний", подконтрольных Дмитрию Фирташу (имеется в виду "Региональная газовая компания"), относительно которого Украиной уже введены персональные санкции.

"Главное, чего мы не можем допустить — чтобы кто-то нас шантажировал как государство, чтобы кто-то передергивал наши платежки и другие вещи", — добавил Данилов.

Он также сообщил, что в принятом СНБО решении есть некие пункты, касающиеся планируемого присоединения украинской энергосистемы к европейской (ENTSO-E).

"Мы имеем четкое понимание, что РФ будет прилагать максимум усилий, чтобы все это не произошло. Они не хотят отпускать из энергетического нашего пула, чтобы мы были в европейской семье", — отметил секретарь СНБО.

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