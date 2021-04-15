"Сумыоблэнерго" требует от СБУ опровергнуть информацию о коррупционной схеме на 80 млн грн

12 апреля 2021 года на сайте Службы безопасности Украины и в СМИ появилась информация о причастности топ-менеджмента АО "Сумыоблэнерго" к коррупционным схемам. СБУ обвиняет энергетиков в хищении 80 млн грн. Однако, в "Сумыоблэнерго" эту информацию опровергают и, в свою очередь, обвиняют Службу безопасности Украины в распространении ложной информации и разглашении тайны следствия.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте "Сумыоблэнерго".

Энергетики утверждают, что по фактам, связанным с деятельностью "Сумыоблэнерго", досудебное расследование СБУ вообще не проводит. А обвинения в невыполнении инвестиционной программы и хищении 80 миллионов гривен, о которых говорилось в сообщении Службы безопасности Украины, называют необоснованными, поскольку "Сумыоблэнерго" имеет неоспоримые документальные подтверждения исполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы в соответствии с установленным порядком.

"Факт полного выполнения инвестиционной программы и ее надлежащего финансирования подтверждается непосредственно НКРЭКУ, которая осуществляет контроль за деятельностью АО "Сумыоблэнерго", и даже судебными решениями", — говорится в заявлении компании.

Кроме того, энергетики ставят под сомнение и оценку СБУ операций с ценными бумагами: "Называя их "мусорными", СБУ выдает собственное субъективное мнение, так как эта информация никак не подтверждена надлежащими компетентными органами".

Отметают в "Сумыоблэнерго" и обвинения в "компенсации убытков от сделок менеджмента АО "Сумыоблэнерго" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса", ведь тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а, следовательно, распределительная компания никоим образом не может повлиять на их повышение. К тому же большинство работ, выполняемых в компании, проходят через процедуры публичных закупок.

"Сумыоблэнерго" отмечает, что такими высказываниями и утверждениями СБУ пытается испортить репутацию компании. Предприятие уже направило письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответствующую публикацию и опровергнуть указанную в ней информацию.