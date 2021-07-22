АМКУ отозвал свое разрешение на концентрацию Новинским 30% "Харьковоблэнерго"

Антимонопольный комитет 22 июля отменил свое решение №51 от 28 января о предоставлении разрешения компании Smart Holding (Cyprus) Ltd (Лимассол, Кипр) на концентрацию более 25% акций компании "Харьковоблэнерго". Об этом говорится в сообщении комитета.

"В ходе производства по пересмотру решения комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (новое название компании Smart Holding (Cyprus) Ltd)", — сказано в нем.

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При этом в прилагаемых материалах, как утверждают в АМКУ, отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя Lovitia Investments на представительство интересов "Харьковоблэнерго" и предоставление им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении "Харьковоблэнерго".

Таким образом, делают вывод в комитете, вся информация, представленная в заявлении относительно "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, а решение, принятое на основании нее, является необоснованным и подлежащим отмене.

Напомним, в конце февраля "Смарт Груп", бенефициаром которой является внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский, сообщила о закрытии сделки по приобретению 29,795%, или 76,44 млн акций АО "Харьковоблэнерго".

Ранее, 3 февраля, была закрыта сделка по приобретению такого же количества — 29,795%, или 76,44 млн акций ЧАО "Харьковэнергосбыт". Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны еще 21 декабря 2020 года.

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

В конце 2019 года АМКУ разрешил концентрацию ряда компаний, связанных с Григоришиным и одним из бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Новинскому 300 млн долларов в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

АМКУ разрешил Inter Growth Investments Limited, а также панамской Great Station Properties S.A. приобрести совместный контроль над Stremvol Holdings Limited (Кипр) — владельцем 83,736% акций "Сумского НПО". В свою очередь Great Station Properties разрешили купить более 25% "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта".

Помимо этого, АМКУ также разрешил Inter Growth Investments и Great Station Properties приобрести совместный контроль над кипрскими Estival Trading Limited и Osiate Maritime Limited.