Энергетика 10 минут назад

АМКУ отозвал свое разрешение на концентрацию Новинским 30% "Харьковоблэнерго"

Комитет "вспомнил", что документы по сделке подавались только со стороны Smart Holding

Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Перший Козацький Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Перший Козацький
Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Перший Козацький

Антимонопольный комитет 22 июля отменил свое решение №51 от 28 января о предоставлении разрешения компании Smart Holding (Cyprus) Ltd (Лимассол, Кипр) на концентрацию более 25% акций компании "Харьковоблэнерго". Об этом говорится в сообщении комитета.

"В ходе производства по пересмотру решения комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (новое название компании Smart Holding (Cyprus) Ltd)", — сказано в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом в прилагаемых материалах, как утверждают в АМКУ, отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя Lovitia Investments на представительство интересов "Харьковоблэнерго" и предоставление им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении "Харьковоблэнерго".

Таким образом, делают вывод в комитете, вся информация, представленная в заявлении относительно "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, а решение, принятое на основании нее, является необоснованным и подлежащим отмене.

Читайте также:
Новинский передумал покупать телеканал "Наш" у Мураева

Напомним, в конце февраля "Смарт Груп", бенефициаром которой является внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский, сообщила о закрытии сделки по приобретению 29,795%, или 76,44 млн акций АО "Харьковоблэнерго".

Ранее, 3 февраля, была закрыта сделка по приобретению такого же количества — 29,795%, или 76,44 млн акций ЧАО "Харьковэнергосбыт". Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны еще 21 декабря 2020 года.

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

В конце 2019 года АМКУ разрешил концентрацию ряда компаний, связанных с Григоришиным и одним из бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Новинскому 300 млн долларов в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

АМКУ разрешил Inter Growth Investments Limited, а также панамской Great Station Properties S.A. приобрести совместный контроль над Stremvol Holdings Limited (Кипр) — владельцем 83,736% акций "Сумского НПО". В свою очередь Great Station Properties разрешили купить более 25% "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта".

Помимо этого, АМКУ также разрешил Inter Growth Investments и Great Station Properties приобрести совместный контроль над кипрскими Estival Trading Limited и Osiate Maritime Limited.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

АМКУ решил изучить меморандум НБУ с Mastercard и Visa о снижении межбанковских комиссий
АМКУ решил изучить меморандум НБУ с Mastercard и Visa о снижении межбанковских комиссий
У Байдена потребовали от Украины замолчать о своем недовольстве "Северным потоком-2" — СМИ
У Байдена потребовали от Украины замолчать о своем недовольстве "Северным потоком-2" — СМИ
В Украине вскоре поднимут тариф на электроэнергию — глава НКРЭКУ
В Украине вскоре поднимут тариф на электроэнергию — глава НКРЭКУ
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

  3. Полиция расследует массовую драку со слезоточивым газом на станции метро "Крещатик"

  4. Президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа

  5. "Батарею нужно урегулировать", — ДТЭК о первой в Украине промсистеме накопления энергии

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...