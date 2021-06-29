Энергетика 50 минут назад

Верховный суд подтвердил законность передачи газораспределительных сетей компании Фирташа

Суды предыдущих инстанций также отказывали прокуратуре в удовлетворении иска

Фото: Волыньгаз Фото: Волыньгаз
Фото: Волыньгаз

Верховный суд 23 июня отказался признать недействительным договор, заключенный между входящим в "Региональную газовую компанию" Дмитрия Фирташа ПАО "Волыньгаз" и Министерством энергетики и защиты окружающей среды, на основании которого "Волыньгазу" в 2017 году были переданы в эксплуатацию газораспределительные сети.

Как говорится в решении суда, тем самым был отклонена кассационная жалоба замгенпрокурора и были оставлены без изменений решения Хозяйственного суда Киева от 20 сентября 2018 года и Северного апелляционного суда от 19 января 2021 года.

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Обжалование передачи сетей "Волыньгазу" инициировала в марте 2018 года прокуратура, обратившись в суд в интересах Фонда государственного имущества.

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Позиция прокурора заключалась в том, что спорный договор был заключен с нарушением порядка предоставления в пользование госимущества, исключительные полномочия по распоряжению которым принадлежат ФГИ.

Как отмечалось в иске, ни Кабинет министров, ни Минэнерго не имели права распоряжаться спорным госимуществом и передавать его безвозмездно в пользование хозяйствующему субъекту частной формы собственности.

Упомянутые суды низших инстанций с доводами прокурора не согласились, отметив, что договор заключен между ответчиками во исполнение постановления Кабмина, которым определен порядок использования госимущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа и не подлежит приватизации, а Минэнерго определено органом управления этим имуществом.

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