Собрание акционеров "Укрнафты" не состоялось из-за отсутствия кворума

Собрание акционеров компании “Укрнафта”, которое было запланировано на 30 ноября, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает издание “Экономическая правда”.

Согласно сообщению, на собрание акционеров не явились представители "Нафтогаза" и группы "Приват". В целом на собрании зарегистрировались 65 акционеров, которые суммарно владеют 1,1% акций.

50% плюс 1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", а порядка 42% компаниям, связанным с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что раздел активов "Укрнафты" между государством и ее миноритарными акционерами стал бы выходом из сложного судебного спора между ними.

В настоящее время между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" идет судебное разбирательство о взыскании 9,067 млрд куб. м природного газа и всех доходов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила или могла получить от продажи объема природного газа.

Зеленский отметил, что в государственном бюджете не предусмотрено средств на выплаты по таким судебным решениям.

В самом "Нафтогазе" заявили, что не согласны с исковыми требованиями, и опровергли сообщения СМИ о возможном мировом соглашении между сторонами спора.