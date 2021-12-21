Давление на Ахметова или спасение энергетики Украины. Зачем Кабмин пытается взять под контроль частные облэнерго Украины

1 декабря Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало для общественного обсуждения законопроект о введении временных администраций на предприятиях систем распределения электроэнергии в случае угрозы национальной безопасности страны.

Данное решение принял Кабмин по инициативе Минэнерго. Ведомство осуществляет и саму процедуру, которая предусматривает передачу управления компанией подведомственным структурам либо же госпредприятиям, у которых 50% плюс одна акция принадлежат государству.

Временные администрации могут быть введены в случае угрозы нарушения правил безопасности поставок электроэнергии или же нарушения естественными монополистами правил лицензионной деятельности. На таких предприятиях может быть введена временная администрация на срок до 6 месяцев с возможностью его продления. После устранения угроз предприятие будет возвращено собственнику.

Эта идея не нова, ранее ее озвучивал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Еще 30 июля на брифинге в Краматорске Донецкой области Данилов сказал, что СНБО видит опасные тенденции в сфере распределения электроэнергии, а именно признаки монополизации рынка.

"На сегодняшний день господа Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин владеют распределительной сетью. Мы не будем сейчас говорить, каким способом они ее в собственность получили. Мы говорим о том, что в случае угрозы национальной безопасности рассмотрим вопрос о введении временных администраций", — отметил секретарь СНБО.

Таким образом, идею, которую во властных кругах обсуждали давно, в профильном министерстве решили реализовать в виде законопроекта. Однако ввиду недавнего противостояния президента Владимира Зеленского с богатейшим человеком страны Ринатом Ахметовым рынок и экспертное сообщество усмотрело в этой законодательной инициативе давление на последнего. Эту версию также подтверждают и просочившиеся в СМИ сплетни представителей партии власти "Слуга Народа".

Активами энергохолдинга Ахметова ДТЭК являются облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. Также под контролем ДТЭК столичный оператор системы распределения "Киевэнерго" и компания “ДТЭК Высоковольтные сети”, которая обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия Донецкой и Днепропетровской областей. Кроме того, в процессе сделка по приобретению "Кировоградоблэнерго".

Такая "мягкая национализация" может несколько ослабить крупнейшего игрока на энергетическом рынке, а также выставить Ахметова в невыгодном свете, сделав его “угрозой национальной безопасности”. Кроме того, стоит учитывать, что конфликт между президентом и олигархом возник в разгар энергетического кризиса, низких запасов угля и возможных веерных отключений. Не исключено, что таким образом Банковая решила перестраховаться на тот случай, если Ахметов в этом противостоянии решит использовать энергетическую инфраструктуру как бесспорный козырь.

Правовой вопрос

Юридически инициативу Кабмина есть за что критиковать. Основания для введения временной администрации прописаны нечетко, и, скорее всего, решение о введении или не введении временной администрации останется за правительством. Также не исключено, что в случае такой инициативы собственник облэнерго сможет легко оспорить решение как в украинском, так и в международных судах. Кроме того, любая национализация бьет по инвестиционной привлекательности Украины. А с этим у нашей страны плохо и без таких законодательных инициатив.

По мнению главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трохимца, законопроект опасен с правовой точки зрения. Юрист считает, что такая инициатива нарушает Конституцию Украины, которая гарантирует каждому свободное право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Также в законопроекте имеются коррупционные риски.

"Оснований для введения временной администрации на энергопредприятии может быть очень много — от несвоевременной подачи отчетности до полного технического несоответствия работы предприятия. Однако четко прописанных оснований, в каких случаях отбирать предприятие у собственника, а в каких просто пожурить, нет", — говорит Трохимец.

Он считает, что временные администрации могут усугубить кризис в энергетике, поскольку действующие предприятия крайне неэффективны и убыточны. Из всех энергопредприятий Украины хуже всех выполняют свои инвестиционные программы именно те, которыми управляет государство, например, "Центрэнерго" и “Энергоатом”.

Кроме того, такая инициатива может снизить инвестиционную привлекательность Украины. Особенно на фоне недавней истории с инвесторами в "зеленую" энергетику, которым государство сначала не выплачивало деньги за произведенную электроэнергию, а потом начало делить деньги не по законодательному алгоритму, а по собственному усмотрению,

"Теперь каждый инвестор (и внешний, и внутренний) будет понимать, что потерять свое имущество можно не только из-за коррумпированной судебной системы, но и через другую коррумпированную ветвь — исполнительную — в лице Министерства энергетики”, — отмечает адвокат.

При этом нормы законопроекта позволят профильному министерству свободно менять менеджмент на своих госпредприятиях в обход требований корпоративного законодательства. К таким предприятиям относятся шесть государственных облэнерго , а также оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, законопроект предусматривает, что временные администрации отчитываются только перед Минэнерго. При этом собственники, которые формально остаются владельцами имущества, никакого доступа к информации и отчетам по предприятию не имеют. В документе не определен механизм отбора временного администратора, требования к нему и его компетенции в решении вопросов безопасности поставки электрической энергии.

Также эта инициатива закрепляет механизм блокировки работы участников рынка. К активам предприятия, на котором вводится временная администрация, относится в том числе электрическая и тепловая энергия, приобретенная/изготовленная в будущем, топливо и денежные средства. Администрация не имеет права совершать операции по отчуждению активов, поэтому ни одно соглашение не будет выполнено, что приведет к дестабилизации энергосистемы.

Таким образом, по мнению юриста, законопроект не стабилизирует энергетический рынок Украины, а является опасным для него. Трохимец считает, что в украинском законодательстве достаточно механизмов влияния на предприятия в энергетике, которые способны решить все проблемы.

Завуалированная национализация

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль также скептически относится к такой инициативе Минэнерго. По его словам, менеджмент на госпредприятиях неэффективен. В управлении государства находится "Центрэнерго", которое было и остается довольно проблемным предприятием.

"Мне кажется, за что бы ни взялось государство, эффективного управления не будет. Если облэнерго остановится и его нужно будет спасать — здесь сложнее. Установить контроль и эффективно управлять — это разные вещи. Я думаю, что это плохая идея, которая попахивает завуалированной национализацией", — говорит Кобаль.

По его словам, в Украине часть предприятий ОСР ассоциируются с российским капиталом. Речь идет о компании VS Energy. Она контролирует сети в Черновецкой, Херсонской, Ривненской, Житомирской и Кировоградской областях. По информации главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, единственным собственником компании неофициально является Михаил Воеводин из России, который в феврале 2021 года выкупил доли у партнеров — депутата российской Госдумы Александра Бабакова, Евгения Гинера и Сергея Шаповалова. Примечательно, что Гинер с 2009 по 2020 год занимал должность генерального директора крупнейшего российского производителя титана "ВСМПО-Ависма", ныне находящегося под украинскими санкциями.

Ввиду этого, по мнению Кобаля, можно говорить о некой угрозе безопасности электроснабжения. Если будет стоять вопрос об отключении целых регионов, то введение управления со стороны государства, возможно, будет оправданным.

"Если за всем этим стоит завуалированная национализация или перераспределение, то это, конечно, очень плохо. Это повлияет на инвестиционный климат, на имидж Украины. У нас и так сегодня СНБО вмешивается едва ли не в каждый вид деятельности. У нас вводят санкции и аннулируют лицензии. Очень многое сейчас зависит от их решений. Да, если это вопрос национальной безопасности, то, безусловно, такие решения могут быть оправданны, но где граница, когда решают проблему национальной безопасности, а когда просто прессуют бизнес?" — отмечает Кобаль.

Таким образом, данная законодательная инициатива допустима в случае эскалации конфликта с Россией и при наличии реальной угрозы для украинской энергосистемы. Однако в борьбе Банковой против Ахметова это плохое оружие, которое к тому же может оказать лишь психологическое воздействие. Законопроекту предстоит пройти два чтения в парламенте, а сопротивления со стороны различных депутатских групп к такой инициативе будет не меньше чем при принятии закона об олигархах. С той разницей, что введение временной администрации собственник сможет оспорить в суде, украинском либо в международных.

При этом для самих активов результат работы таких управленцев может обернуться катастрофой. Учитывая, что временному руководителю не интересно развитие актива в долгосрочной перспективе, а также то, что государственные управленцы существенно проигрывают своим коллегам из частного сектора. Не исключено, что собственникам таких облэнерго потом придется устранять последствия работы временной администрации в виде критически изношенной инфраструктуры и "убитых" трансформаторов, которые остались без профилактического ремонта.