Україна готує енергосистему до роботи в ізольованому режимі

Проходять останні приготування до пробного переведення енергосистеми України на роботу в ізольованому режимі. Про це повідомляє Telegram-канал Top Energy.

З ранку середи, 23 лютого 2022 року, експорт та імпорт електроенергії не здійснюється.

"О 8 ранку розпочався процес тимчасового від'єднання "острова Бурштинської ТЕС" від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України", - йдеться у повідомленні.

Карта експорту та імпорту електроенергії від Top Energy

Внаслідок об'єднання з "островом Бурштинської ТЕС" дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

Зазначається, що з 00:00 24 лютого українська енергосистема буде в ізольованому від Росії, Білорусі та Європі режимі. Робота в цьому режимі проводиться для випробувань системи та триватиме до 26 лютого 2022 року.

Процес випробування в ізольованому режимі Україна проведе спільно з енергосистемою Молдови.

Результати тестування стануть підставою для прийняття рішення ENTSO-E щодо переходу на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

В "Укренерго" заявили про проведення необхідних заходів, щоб підтримувати надійність та безпеку енергопостачання споживачів. У результаті українці не повинні зауважити, що в країні проводять такі випробування.

Нагадаємо, що за дорожньою картою синхронізації української енергосистеми та енергосистеми континентальної Європи вже у 2021 році наша енергосистема мала працювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі.

Але компанія "Бєленерго" продовжила постачати електроенергію в Україну в рамках укладеного контракту. А в листопаді 2021 року на запит української сторони Білорусь розпочала постачання електроенергії потужністю 500 МВт в енергосистему України в рамках аварійної допомоги.