Украина запросила аварийную помощь электричеством у Беларуси

25 января в связи с отключением двух энергоблоков АЭС Украина запросила аварийную помощь электроэнергией у Беларуси. Об этом сообщает белорусское государственное объединение электроэнергетики "Белэнерго".

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", — сказано в сообщении.

Максимальная мощность составит 150 МВт.

В свою очередь в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" сообщают, что 25 января в 04:22 1-й энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Никаких нарушений и условий безопасной эксплуатации нет, как и радиационных изменений, негативных последствий для безопасности АЭС, персонала и окружающей среды.

Также 25 января была подана заявка на отключение от энергосистемы 4-го блока Запорожской атомной электростанции для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора.

По плану работы будут продолжаться до семи часов утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к энергосистеме.

Напомним, в ноябре 2021 года Украине дважды предоставляли аварийную помощь электроэнергией. Так, 3 ноября в связи с аварийными ремонтами на ряде ТЭС Украина вынужденно импортировала электричество у Беларуси. 11 ноября в связи с аварийным отключением энергоблока на Бурштынской ТЭС Украина была вынуждена запросить аварийную помощь у Словакии.