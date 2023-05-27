Рыночная цена на электричество для населения сделает проекты распределенной генерации привлекательными для громад, - "Центр Разумкова"

Из-за искусственной дешевизны действующего тарифа на электроэнергию для населения строительство распределенной генерации не выгодно местным громадам.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, чтобы уменьшить зависимость от централизованного энергообеспечения, местные громады могли бы строить распределенную "зеленую" генерацию. Однако из-за искусственной дешевизны действующего тарифа для населения невозможно сделать такие проекты инвестиционно привлекательными.

"Если вы инвестируете даже на местном уровне в ту же ветряную мельницу, или в солнечные панели, все равно электрическая энергия централизована, из централизованной электросети, она будет дешевле. Это создается искусственная дешевизна", – сказал Омельченко.

Он добавил, что сейчас в дальнейшем правительство будет адаптировать правила энергетического рынка к европейским и постепенно Украина будет переходить к рыночным ценам на электроэнергию.

"И постепенно, я думаю, как этот процесс будет набирать обороты, когда цены будут переходить к рыночному уровню, такие проекты, они будут становиться все более и более привлекательными. Поэтому нужно начинать их делать уже сейчас", – подытожил эксперт.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально предложила утвердить с 1 июня единый тариф на е/е для населения на уровне 2,88 грн/кВт-ч.

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