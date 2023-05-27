Ринкова ціна на електрику для населення зробить проєкти розподіленої генерації привабливими для громад , - "Центр Разумкова"

Через штучну дешевизну чинного тарифу на електроенергію для населення будівництво розподіленої генерації не вигідно місцевим громадам.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, щоб зменшити залежність від централізованого енергозабезпечення місцеві громади могли б будувати розподілену "зелену" генерацію. Проте через штучну дешевизну діючого тарифу для населення неможливо зробити такі проєкти інвестиційно привабливими.

"Якщо ви інвестуєте навіть на місцевому рівні в той же вітряк, чи в сонячні панелі, все рівно електрична енергія централізована, з централізованої електромережі, вона буде дешевше. Це створюється штучна дешевизна", - сказав Омельченко.

Він додав, що зараз надалі Уряд буде адаптувати правила енергетичного ринку до європейських і поступово Україна буде переходити до ринкових цін на електроенергію.

"І поступово, я думаю, як цей процес буде набирати обертів, коли ціни будуть переходити до ринкового рівня, такі проекти, вони будуть становитися все більше і більше привабливими. Тому потрібно починати їх робити вже зараз", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год.

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