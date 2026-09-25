Росію атакували дрони: уражено один із найбільших НПЗ та заводи

Українські дрони 25 вересня атакували нафтозавод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) у Пермі, який входить до топ-10 найбільших російських НПЗ. Також вибухи лунали у Воронежі та Ульяновську. Крім того вночі пошкоджень зазнав Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Як пише Dilo, про це повідомляє Astra.

Зазначається, що внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". За даними OSINT-аналітиків, зафіксовано пожежу на одній із установок АВТ-5, а також інші осередки загоряння – імовірно, на трубопроводах підприємства.

Це один із ключових нафтопереробних заводів Росії. Підприємство переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік і випускає широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та мастильні оливи. Завод є ключовим промисловим об’єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи постачання палива як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Завод неодноразово ставав мішенню українських дронів. Зокрема, після атаки 21 серпня він призупиняв роботу.

Пермський губернатор Дмитро Махонін підтвердив факт "масованої атаки" дронів та повідомив, що "є наліт на промисловий об'єкт". Інші подробиці не наводяться.

В Ульяновську вночі під атаку ЗСУ потрапило АТ "НВП "Завод Іскра" (концерн "Алмаз-Антей"). Це велике оборонне підприємство, що випускає напівпровідникові прилади, НВЧ-компоненти та мікроелектроніку для ракет. За даними губернатора регіону Олексія Руських, в місті в результаті атаки зафіксовано пошкодження промислової та цивільної інфраструктури.

Також ЗСУ вдарили по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, повідомив голова регіону Юрій Слюсар. Завод "отримав пошкодження" і призупинив роботу рівно через місяць після попередньої зупинки.

Також вибухи лунали й у Воронежі. За попередніми даними, під атакою опинилося підприємство "Воронежсинтезкаучук". Це один із найбільших виробників каучуків і термоеластопластів у Росії.

Наслідки системних ударів по НПЗ

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців російські НПЗ зазнавали ударів українських безпілотників у середньому раз на три дні. З 32 великих заводів атак уникли лише п'ять, розташованих у Східному Сибіру та на Далекому Сході за 3500–6500 км від кордону.

Крім того, 20 вересня після чергового удару повністю зупинив виробництво Московський НПЗ.

В МЕА не очікують відновлення виробництва до кінця року, зазначаючи, що цілями атак дедалі частіше стають установки вторинної переробки нафти, які відповідають за вихід якісного палива. Якщо прості пошкодження усуваються за два тижні, то на відновлення вторинних установок потрібно від 6 до 8 місяців.

Криза в нафтопереробці також зупинила загальне зростання російської промисловості. За підсумками восьми місяців воно не змінилося порівняно з січнем–серпнем 2025 року, а в серпні було на 0,6% нижчим за минулорічний рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.