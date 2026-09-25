Польща обмежила зберігання українського зерна: аграрії закликають уряд втрутитися

Українська зернова асоціація просить Міністерство аграрної політики та продовольства перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, що прямує транзитом територією Польщі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗА

За інформацією, яку учасники ринку отримали 8 вересня від польського залізничного термінала та транспортних компаній, польська митниця нібито запровадила усну заборону на використання митних складів або силосів для тимчасового зберігання зерна українського походження. При цьому жодного офіційного письмового рішення чи нормативного документа, який би встановлював таке обмеження, учасникам ринку не надали.

УЗА наголошує, що тимчасове зберігання зерна є необхідною частиною залізничного транзиту через Польщу. Українське зерно, яке надходить у вагонах широкої колії, необхідно перевантажувати у вагони європейської колії. Здійснювати таке перевантаження безперервно неможливо через нерівномірне надходження вагонів, доступність рухомого складу, локомотивів та перевантажувальних потужностей.

"Саме тому митні склади та силоси фактично виконують функцію логістичного буфера, який дозволяє синхронізувати прибуття зерна з України, його перевантаження та подальше відправлення до кінцевих покупців у країнах ЄС та на інших ринках", - підкреслюють в профільній асоціації.

Там зауважують, що фактична заборона на таке зберігання може суттєво ускладнити український аграрний експорт.

В УЗА акцентують на тому, що якщо такі правила справді були доведені до учасників ринку лише усно, це створює правову та операційну невизначеність не лише для українських експортерів, а й для польських терміналів, перевізників та європейських покупців.

"Бізнес має заздалегідь розуміти правила транзиту, щоб планувати логістику та виконувати контрактні зобов’язання. Непередбачувані зміни без офіційного письмового повідомлення створюють додаткові ризики для всього ланцюга постачання", - резюмували в УЗА.

Нагадаємо, якщо протягом найближчих шести місяців Україна не знайде рішення для відновлення повноцінного агроекспорту, фермери можуть скоротити посівні площі, а виробництво зернових у 2027 році — зменшитися на 12 млн тонн.