Польша ограничила хранение украинского зерна: аграрии призывают правительство вмешаться

Украинская зерновая ассоциация просит Министерство аграрной политики и продовольствия проверить информацию о введении польской таможней ограничений на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего по транзиту по территории Польши.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗА.

По информации, которую участники рынка получили 8 сентября от польского железнодорожного терминала и транспортных компаний, польская таможня якобы ввела устный запрет на использование таможенных складов или силосов для временного хранения зерна украинского происхождения. При этом ни одного официального письменного решения или нормативного документа, устанавливающего такое ограничение, участникам рынка не предоставили.

УЗА отмечает, что временное хранение зерно является частью железнодорожного транзита через Польшу. Украинское зерно, поступающее в вагонах широкого пути, необходимо перегружать в вагоны европейского пути. Осуществлять такую перегрузку непрерывно невозможно из-за неравномерного поступления вагонов, доступности подвижного состава, локомотивов и перегрузочных мощностей.

"Именно поэтому таможенные склады и силосы фактически выполняют функцию логистического буфера, позволяющего синхронизировать прибытие зерна из Украины, его перегрузку и последующую отправку к конечным покупателям в странах ЕС и на других рынках", - подчеркивают в профильной ассоциации.

Там отмечают, что фактический запрет на такое хранение может осложнить украинский аграрный экспорт.

В УЗА акцентируют внимание на том, что если такие правила действительно были доведены до участников рынка только устно, это создает правовую и операционную неопределенность не только для украинских экспортеров, но и для польских терминалов, перевозчиков и европейских покупателей.

"Бизнес должен заранее понимать правила транзита, чтобы планировать логистику и выполнять контрактные обязательства. Непредвиденные изменения без официального письменного уведомления создают дополнительные риски для всей цепи поставок", – резюмировали в УЗА.

Напомним, если в течение ближайших шести месяцев Украина не найдет решения для возобновления полноценного агроэкспорта, фермеры могут сократить посевные площади, а производство зерновых в 2027 году уменьшиться на 12 млн тонн.